Si può studiare su Tiktok? Certo che sì: ecco 8 profili da seguire

23 Ottobre 2020 – 9:03

TikTok (AFP/Getty Images)Insegnanti e studenti nel periodo del lockdown hanno dovuto prendere dimestichezza con la tanto chiacchierata didattica a distanza, ma anche quest’anno si troveranno di fronte a nuove modalità di organizzazione e gestione scolastica. Negli scorsi mesi, l’apprendimento ha trovato un altro canale per far parlare di sé in una chiave inedita e apprezzata dai più giovani: TikTok. Un linguaggio frizzante, pillole divertenti, approfondimenti curiosi: l’insegnamento passa anche da qui, tra ripassi, sketch e suggerimenti. Ma quali profili seguire? Ecco i nostri suggerimenti.

Sandro Marenco

Professore di inglese e tedesco, ha ideato una rubrica chiamata #ripassiamoinsieme. Ha scaricato l’applicazione a novembre 2019, ma ha iniziato ad usarla a febbraio di quest’anno, in concomitanza con le videolezioni. Vi ricordate per esempio la differenza tra must e have to? E avete mai capito quella tra since e for? Il professor Marenco ha un grande senso dell’umorismo, come si nota dagli ultimi video, che ironizzano sulle disposizioni ministeriali di accesso agli istituti scolastici o al suo ruolo di insegnante. “Su TikTok vorrei mostrare ai ragazzi che esiste una categoria di insegnanti che non giudica, non dà note, non manda dal preside, ma cerca di mettere a proprio agio gli studenti e cerca i modi più utili per farsi capire”, racconta.

Norma’s Teaching

Norma ha 28 anni e si è diplomata alla High School americana nel 2010 nello stato di Washington. Per anni ha lavorato per le scuole, ma dallo scorso ottobre ha felicemente intrapreso la strada della libera professione, svolgendo corsi in aziende e con privati. Ha iniziato il suo percorso su TikTok solo da pochi mesi, si è iscritta a maggio 2020, ma subito ha ricevuto riscontro dalla community. Realizza qui brevi lezioni di grammatica, pronuncia e vocabolario della lingua inglese da 60 secondi, un formato decisamente “memorabile”, come dice lei, per gli alunni.

The Cool Professor

Edmond, conosciuto come The Cool Professor, ha 40 anni e si occupa di marketing e comunicazione. Americano, vive in Italia dove si è trasferito per amore. Su TikTok ha iniziato il suo percorso nel marzo 2020: dà lezione di inglese in modo divertente, utilizzando vari format che includono “la parola del giorno”, gag buffe e contenuti originali. I suoi video possono durare da pochi secondi fino a un minuto.

Marco Martinelli

Nella sua biografia si definisce scienziato, conduttore e cantante. In effetti si nota dai suoi video su TikTok la capacità di proporre contenuti diversi tra loro. Ma quelli sulla scienza sono di certo i più interessanti per chi desidera apprendere online. Non a caso Martinelli conduce dei programmi di divulgazione scientifica su Rai Scuola. Carbonizza lo zucchero con acido solforico, estrae antociani dai mirtilli, estrae pigmenti dai peperoni per rispondere al quesito sul perché siano gialli. Il tutto, naturalmente, con grande ironia.

Manolo Trinci

Un ripassino di grammatica non fa mai male. Ancora di più se è reso leggero e semplice come accade nei video di Manolo su TikTok. Classe 1984, scrittore e bibliofilo, già in precedenza sfruttava Facebook per raccogliere errori di grammatica e vignette divertenti, animando la pagina Gram-modi. Ora ha trovato una nuova community di giovani e non con la quale interagire, tra sketch e pillole dissacranti ed educative.

Marianna Cavenago

Laureata in matematica, rende la materia semplice e intuitiva attraverso i suoi video su TikTok, rispondendo ai quesiti e mostrando metodi per completare problemi e operazioni. Quali sono i trucchi migliori per le risolvere le divisioni a due cifre? E avete mai sentito parlare del metodo giapponese per le moltiplicazioni? Marianna ha la soluzione per tutto e risponde volentieri alle richieste dei suoi followers.

Davide Rigamondi

Creativo e preparato, Davide si occupa di graphic design, e nei suoi video racchiude how to e suggerimenti per chi desidera cimentarsi. Come si scontorna in un video una persona? O ancora, è meglio Photoshop o Illustrator? Come si estrae una palette colore? Le risposte nei suoi contenuti.

Federico Rognoni

Studente di Economia, ha dedicato il suo canale alla condivisione di pillole di cultura generale, con un’attenzione particolare all’informatica, al business e all’attualità, che spesso commenta nei suoi video. Dalle curiosità sul corpo umano (sapete perché è stata sviluppata la pelle d’oca?!) ai trucchi per utilizzare al meglio il proprio iPhone, dai commenti ai videogame agli animali più bizzarri mai visti, Federico ha scritto anche un libro proprio su TikTok, intitolato TikTok Strategy.

The post Si può studiare su Tiktok? Certo che sì: ecco 8 profili da seguire appeared first on Wired.

Fonte: Wired