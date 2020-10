Minacce di boicottaggio per PlayStation 5 dopo il rilascio del tema Black Lives Matter

23 October 2020 – 13:33

Dopo che ha Sony ha dichiarato il rilascio di un tema gratuito per PlayStation 4 dedicato al movimento antirazzista Black Lives Matter, diversi utenti si sono riversati su Twitter per minacciare di boicottaggio PlayStation 5 a favore di altre console le cui aziende non sono schierate politicamente. Un nuovo caso di anti-inclusività del panorama videoludico.



Fonte: Fanpage Tech