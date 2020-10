Microsoft Forms: quiz e sondaggi gratis per tutti

23 October 2020 – 12:59

Da Microsoft, gratis per tutti, lo strumento Forms che permette di creare quiz e sondaggi in modo semplice e veloce: è già accessibile online.

The post Microsoft Forms: quiz e sondaggi gratis per tutti appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico