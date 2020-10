Il giallo dell’hacker entrato nel Twitter di Trump indovinando la password

23 Ottobre 2020 – 17:28

La storia l'ha raccontata una testata olandese, secondo la quale l'hacker avrebbe indovinato la password del presidente dopo soli 5 tentativi andati a vuoto, e basandosi sullo slogan presidenziale Make America Great Again. Twitter ha dichiarato che non esistono prove della violazione, mentre la Casa Bianca ha bollato la ricostruzione come falsa.



Fonte: Fanpage Tech