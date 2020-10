Doveva essere un ballo, ma la bimba fugge con il telefono e il tiktok diventa virale

23 October 2020 – 17:17

L’ultima clip che si sta diffondendo sulla piattaforma di condivisione video TikTok è una coreografia finita diversamente da come preventivato. La figlia di una delle due protagoniste si è infatti impossessata del telefono mentre stava registrando, riprendendosi in fuga per diversi secondi prima di essere raggiunta.Continua a leggere



L’ultima clip che si sta diffondendo sulla piattaforma di condivisione

Continua a leggere L’ultima clip che si sta diffondendo sulla piattaforma di condivisione video TikTok è una coreografia finita diversamente da come preventivato. La figlia di una delle due protagoniste si è infatti impossessata del telefono mentre stava registrando, riprendendosi in fuga per diversi secondi prima di essere raggiunta.

Fonte: Fanpage Tech