Su Telegram c’è un bot che usa il deepfake per spogliare le foto di donne vestite

22 October 2020 – 17:01

Il software prende in consegna le immagini che gli vengono inviate dagli utenti per disegnare sopra ai vestiti con qualità fotorealistica, e ottenere dei nudi in grado di ingannare l’occhio umano. Il potenziale per abusi è alto e stando a un reportage di Sensity finora più di 100.000 donne sono finite vittime del sistema.Continua a leggere



Il

Continua a leggere Il software prende in consegna le immagini che gli vengono inviate dagli utenti per disegnare sopra ai vestiti con qualità fotorealistica, e ottenere dei nudi in grado di ingannare l’occhio umano. Il potenziale per abusi è alto e stando a un reportage di Sensity finora più di 100.000 donne sono finite vittime del sistema.

Fonte: Fanpage Tech