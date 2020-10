L’ex designer superstar di Apple Jony Ive lavorerà per Airbnb

22 Ottobre 2020 – 20:29

Dopo aver lavorato per Apple su prodotti come iPhone, iPad, Apple Watch e AirPods, il designer ha lasciato l’azienda nel 2019 per fondare una sua società, che tra i clienti ora annovera anche Airbnb. Ad annunciarlo è stato il CEO del gruppo che si occupa di affitti brevi, senza però spiegare nel dettaglio quale sarà il ruolo di Ive nella collaborazione.

Fonte: Fanpage Tech