La “radio” smart con 60 milioni di contenuti dedicati ai bambini

22 Ottobre 2020 – 12:03

Piazzare i pargoli davanti a tv, tablet e smartphone, quasi sempre affidandosi a YouTube per catturarne l’attenzione ed evitare che saltino da un angolo all’altro della casa, è la soluzione più battuta dalle coppie in cerca di un momento di calma. Scelta che tuttavia presenta diverse insidie, a partire dalla quantità di ore trascorse dai piccoli davanti allo schermo e, di conseguenza, dalla possibile abitudine/dipendenza dallo stesso per continuare a vedere i cartoni animati preferiti. Partendo da qui il team di Ellodee ha sviluppato una console audio dedicata ai bambini proprio per tenere lontano questi ultimi dallo schermo. Come? Con la semplicità d’uso unita alla grande quantità di contenuti tra brani, podcast, audiolibri, storie e format educativi.

Nello specifico, si parla di una libreria con più di 60 milioni di tracce, con i piccoli che possono gestire facilmente la console, simile per molti versi a uno speaker, tramite la rotella colorata, con i sei differenti colori che sono abbinati alle diverse opzioni di ascolto. Sul piccolo schermo centrale viene riportato il contenuto selezionato, mentre con l’app (via bluetooth) i genitori possono scegliere cosa debbano ascoltare i figli. Per il funzionamento della piattaforma audio non serve una connessione, inoltre il dispositivo non prevede microfoni né fotocamere. Gli interessati possono trovare maggiori informazioni qui con Ellodee che è in vendita a 170 euro ma disponibile, per ora, entro fine anno solo negli Stati Uniti.

