La birra più famosa d’Irlanda ora è anche analcolica

22 Ottobre 2020 – 18:03

(Foto: Diageo)Stesso colore scurissimo, stessa schiuma bianca, ma zero alcol. La Guinness, la birra più famosa d’Irlanda, ha annunciato l’arrivo di Guinness 0.0, la sua prima birra analcolica. La stout alcol-free è disponibile in Gran Bretagna dal 26 ottobre, mentre il resto del mondo dovrà aspettare il 2021.

Il birrificio di St James’s Gate a Dublino, storica sede della Guinness, segue in questo modo il trend che, nell’ultimo periodo, sembra premiare chi si concentra sulle birre senza alcol, come aveva fatto anche il noto birrificio artigianale scozzese Brewdog. Secondo la nota che lancia l’operazione no-alcol, la Guinness 0.0 ha “lo stesso gusto meravigliosamente morbido, lo stesso sapore perfettamente bilanciato e lo stesso colore scuro” della stout più famosa del mondo.

La birra viene prodotta, infatti, con gli stessi ingredienti della versione alcolica: acqua, orzo, luppolo e lievito. L’alcol viene poi rimosso attraverso un metodo di filtrazione a freddo, che dovrebbe proteggere il sapore della birra senza stressarla o alterarla. Inoltre, la versione analcolica avrebbe anche un numero limitato di calorie, circa 70 per lattina.

“Sappiamo che le persone vogliono essere in grado di godersi una Guinness quando scelgono di non bere alcolici senza rinunciare al gusto, e con Guinness 0.0 crediamo che potranno fare esattamente quello”, ha spiegato Gráinne Wafer, global brand director di Guinness, in occasione del lancio, il 22 ottobre.

Le lattine da 440 millilitri di Guinness 0.0 saranno in commercio in Gran Bretagna dal 26 ottobre nei supermercati Waitrose e Morrisons e sui loro siti. A primavera 2021 sarà disponibile nei pub di Irlanda e Gran Bretagna, mentre il resto del mondo dovrà aspettare i mesi successivi.

The post La birra più famosa d’Irlanda ora è anche analcolica appeared first on Wired.

Fonte: Wired