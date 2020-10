I grandi risultati del Wired Next Fest 2020

22 October 2020 – 15:20

Il Wired Next Fest, il più grande evento a partecipazione gratuita in Italia dedicato all’innovazione, realizzato in collaborazione con Audi, nel 2020 ha cambiato pelle trasformandosi in un festival della durata di 4 mesi, dal 4 giugno al 9 e 10 ottobre, date dell’evento finale in streaming in diretta dagli Ibm Studios di piazza Gae Aulenti, nella zona di Porta Nuova a Milano.

La nuova edizione digitale, con un format sviluppato su 7 appuntamenti online, ha fatto registrare un grande risultato: considerando il totale degli appuntamenti gli utenti che hanno seguito il festival su Wired.it sono in crescita del +57% rispetto all’anno precedente, raggiungendo quasi 1,4 milioni di visualizzazioni video totali. E si segnala anche un grande successo sulle piattaforme social che raggiungono: 10.5 milioni di impression, 8.2 milioni di reach e 1.1 milioni di video views.

Tantissimi gli ospiti che di volta in volta si sono alternati sul palco, intervistati dai giornalisti della redazione di Wired, come volti noti, musicisti, scrittori, intellettuali, artisti e docenti universitari. Tra questi: il compositore e produttore Brian Eno; la sociologa della tecnologia Zeynep Tüfekçi; il musicista Mika; Cory Doctorow, giornalista e scrittore, filosofo della rete e co-editore del celebre blog Boing Boing; l’attore Pierfrancesco Favino; il premio Nobel Muhammad Yunus; il Commissario europeo per la salute e la sicurezza alimentare Stella Kyriakides; la scienziata Ilaria Capua; il co-fondatore di Airbnb Nathan Blecharczyk; il musicista Max Pezzali e il bassista Saturnino; la comica e attrice Geppi Cucciari; i musicisti Dardust e Lo Stato Sociale; la scienziata ed esperta di AI Francesca Rossi, il Ministro della Salute Roberto Speranza; Il Ministro per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione Paola Pisano; il rapper Frah Quintale; la data scientist Francesca Dominici; l’astronauta Luca Parmitano; il fumettista simbolo di una generazione Zerocalcare; gli youtuber di Casa Surace; lo stand-up comedian Valerio Lundini; Anna, astro nascente della scena rap italiana; il cantante, musicista e produttore Cosmo; l’economista ed ex presidente dell’Inps Tito Boeri; il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano; l’immunologo Alberto Mantovani; il gamer Giorgio Pow3r Calandrelli; le creator Sofia Viscardi e Camihawke; l’attore hard Rocco Siffredi; il fisico Jim Al-Khalili; la Presidente del Fondo Nazionale Innovazione di Cassa Depositi e Prestiti Francesca Bria; Il dirigente pubblico e presidente di Saipem e Alitalia Francesco Caio; l’economista Elsa Fornero; il musicista e cantante Samuel; Eugene Kaspersky, uno dei più autorevoli informatici al mondo, co-fondatore e Ceo di Kaspersky; il premio Nobel per la pace come membro del consiglio dell’Ipcc Riccardo Valentini; il giornalista televisivo Corrado Formigli; l’astrofisica Susan Jocelyn Bell Burnell; la scrittrice e conduttrice Benedetta Parodi; gli scrittori William Boyd, Eshkol Nevo, Joël Dicker, Jonathan Bazzi, Igiaba Scego e molti altri.

Il Wired Next Fest, organizzato con il patrocinio del Comune di Milano e in collaborazione con Audi è stato reso possibile anche grazie al supporto di alcuni partner:

Mobile Partner: Huawei;

Partner Scientifico: Humanitas;

Main Partner: E-Distribuzione, Mastercard, Nexi, UniCredit, Vodafone;

Headline Partner: Biogen, Janssen, Molteni, Msd, Pfizer, Roche;

Partner: Medtronic, Obecity, Retelit;

Partner Istituzionale: Regione Puglia e Puglia Sviluppo;

Content Partner: Fondazione AIRC;

Educational Partner: Istituto Marangoni;

Event Supporter: Angelini Pharma, Gilead, Leonardo, Mind Milano, Novartis, Pasqua Vigneti e Cantine;

Insurance Partner: Generali Italia;

Technical Partner: Sts;

Production: Piano B

Fonte: Wired