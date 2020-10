Huawei ha presentato il Mate 40 Pro

22 October 2020 – 15:21

(Foto: Huawei)Huawei Mate 40 Pro è ufficiale, assieme al modello Plus chiamato Mate 40 Pro+ che però non arriverà da noi, come nuova ammiraglia della società cinese e si rende disponibile nelle colorazioni argento e nero, con un’estetica rinnovata rispetto al passato e una scheda tecnica con lo stato dell’arte dell’hardware attuale. Largamente anticipato da numerosi rumors, i nuovi top di gamma proseguono la premiata collaborazione con Leica per la fotocamera posteriore che mette sul piatto tanta qualità.

Mate 40 Pro monta un ampio schermo da 6,76 pollici a risoluzione 2772×1344 pixel di tipo oled con una densità di 456 pixel per pollice quadrato ed è curvo sui lati lunghi (chiamato Horizon Display) ospitando lo scanner delle impronte digitali nella porzione inferiore. Lavora a 90 Hz, con frequenza di campionamento a 240Hz. Mate 40 Pro è mosso dal performante chip proprietario Kirin 9000 con processo produttivo a 5 nanometri per rispondere a tono a Apple A14 Bionic dei nuovi iPhone 12. Con una frequenza di 2,04 gigahertz, è associato alla scheda grafica Arm Mali-G78 e al modem 5G sub 6Ghz con un corredo di 8 gb di ram e 256 gb per l’archiviazione, di tipo veloce UFS 3.1.

(Foto: Huawei)Le fotocamere posteriori di Mate 40 Pro sono alloggiate all’interno del cosiddetto Space Ring Design e contano su un occhio principale da 50 megapixel con apertura f/1.9 e stabilizzazione ottica, 20 megapixel con ottica ultra grandangolare e apertura f/1.8 e tele da 12 megapixel con 5x ottico (è di 10x su Pro+) e apertura f/3.4. Si annovera anche un sistema autofocus con laser, flash led e un sensore dedicato unicamente al rilevamento della temperatura del colore. La selfie-camera ospitata nel foro è da 13 megapixel con apertura f/2,4 e lavora assieme a un sensore 3D per le gesture.

Migliora anche la batteria – da 4400 mAh – con ricarica SuperCharge a 65 watt, modalità wireless a 50 watt e reverse charging. Lato software, si trovano a bordo i servizi Hms, il motore di ricerca Petal Search, le mappe di Petal Maps e la suite Huawei Docs per la produttività. Inoltre, vengono introdotte le gestures per controllare lo smartphone senza toccarlo.

Il prezzo di Huawei Mate 40 Pro è di 1249 euro con disponibilità da oggi in preordine su Huawei Store. Se si ordina entro il 15 novembre si riceveranno in omaggio gli auricolari Huawei FreeBuds Pro (dal valore di 179 €), 6 mesi di Huawei Music e tre di Huawei Video e 50GB di spazio di archiviazione extra su Huawei Cloud per un anno.

The post Huawei ha presentato il Mate 40 Pro appeared first on Wired.

Fonte: Wired