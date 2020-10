Huawei condivide il valore comune con i partner europei

22 October 2020 – 16:34

Oggi Huawei ha ospitato l’evento eco-Connect Europe 2020: la conferenza si è concentrata sulla cooperazione reciprocamente vantaggiosa tra l’UE e Huawei.

The post Huawei condivide il valore comune con i partner europei appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico