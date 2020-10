Garante Privacy: indagheremo sul porn deep fake

22 Ottobre 2020 – 19:48

Il Garante Privacy ha preannunciato un’istruttoria sul caso del porn deepfake esploso nei giorni scorsi: è previsto il coinvolgimento di Telegram.

The post Garante Privacy: indagheremo sul porn deep fake appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico