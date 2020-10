Facebook Dating arriva in Italia, ecco come funziona il Tinder di Mark Zuckerberg

22 Ottobre 2020 – 2:29

Il servizio ha debuttato l'anno scorso negli Stati Uniti per poi arrivare in altri 20 Paesi, e ora è ai blocchi di partenza anche in Italia e nel resto d'Europa. Per iniziare a cercare l'anima gemella basterà creare un profilo apposito, che rimarrà collegato all'originale ma separato e invisibile dai generici utenti Facebook.



Fonte: Fanpage Tech