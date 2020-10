Abbiamo bisogno di più dati locali sull’epidemia di coronavirus. Un appello alle istituzioni

22 October 2020 – 11:22

(foto: Antonio Masiello/Getty Images)di Andrea GentileRiccardo Saporitie Gianluca Dotti

Siamo entrati nella seconda ondata della pandemia. E così come sono stati importanti nella gestione della prima, anche questa volta è fondamentale avere i dati che ne raccontano l’evoluzione. Soprattuto a livello locale, perché guardare ai numeri nazionali e regionali ci dà un’idea parziale della situazione, con focolai che potrebbero essere annacquati dalle medie (in questo senso può essere utile il nostro tentativo di mappare la situazione provinciale). Queste sono informazioni che servono ai giornalisti per svolgere al meglio il proprio lavoro. Ma che soprattutto servono ai cittadini per capire cosa sta succedendo. Senza è difficile rendersi conto dei problemi che sta affrontando il territorio e quali strategie stanno funzionando o meno.

Ora, fino a qui la Protezione civile ha svolto un ottimo lavoro, pubblicando in formato aperto i dati sui contagi a livello provinciale, così come quelli sui tamponi e sulle ospedalizzazioni su base regionale. Il punto è che non basta. Se, come ha affermato il premier Giuseppe Conte, “dobbiamo scongiurare un secondo lockdown nazionale”, occorrono informazioni più dettagliate. Non basta più, infatti, sapere quanti siano i contagiati in provincia di Milano o di Vibo Valentia, o quante persone sono ricoverate in tutta la Campania o il Veneto.

Bisogna sapere quanti tamponi sono stati eseguiti su base provinciale, quanti di questi erano primi tamponi e quanti invece erano di controllo per verificare la negativizzazione. E ancora, abbiamo bisogno del numero di persone in isolamento domiciliare, di quelle ospedalizzate e soprattutto di quelle ricoverate all’interno dei reparti di terapia intensiva in ogni provincia italiana.

E proprio a proposito delle terapie intensive, un indicatore importante della gravità dell’epidemia, è necessario sapere quanti siano i posti effettivamente disponibili. Ma in tempo reale, non quando il commissario Domenico Arcuri trova il tempo per farlo. Perché è verosimile che nelle prossime settimane le regioni mettano in campo nuovi posti letto, come sta avvenendo in Lombardia con la riattivazione del tanto contestato ospedale all’interno della fiera di Milano.

Dato che la saturazione delle terapie intensive è l’elemento che rende necessario il lockdown visto che aumenta velocemente il numero di potenziali decessi, incrociare su base provinciale i dati sui posti letto disponibili e su quelli occupati permette di capire in tempo reale dove è più grave la situazione. E capire se siano necessari lockdown mirati, circoscritti.

Un altro dato importante da conoscere in maniera puntuale, non fosse altro perché sono state le prime a essere chiuse sia a febbraio che in Campania a fine settembre, riguarda le scuole. Il che significa sapere se e quanti casi si sono verificati all’interno di ogni singolo istituto. Perché se in una scuola non ci sono casi, non ha senso chiuderla. E se se ne sono pochi, non ha senso lasciare a casa tutte le classi. In questo senso il fatto che pare che il ministero dell’Istruzione non abbia attivato un sistema di tracciamento dei casi, basandosi invece sulle segnalazioni da parte dei dirigenti scolastici, preoccupa.

Sì, perché gestire la pandemia significa proprio questo: tracciare i contatti, superando i limiti che stanno emergendo, individuare i focolai e, se non si riesce a contenerli, agire con chiusure mirate. Non con lockdown generalizzati, che abbassano sì la curva dei contagi, ma annientano l’economia. La stessa che poi permette di finanziare, per esempio, un aumento dei posti letto in terapia intensiva.

Per questo Wired rivolge un nuovo appello alle istituzioni, chiedendo che venga ampliata l’offerta di dati relativi all’andamento della pandemia nel nostro Paese. Serve ai giornalisti per svolgere meglio il loro lavoro e ai cittadini per valutare l’azione di chi ci governa. Il precedente della Protezione civile dimostra che è possibile farlo, riducendo il tutto a una mera questione di volontà. Il governo la condivide?

