Willow, film cult degli anni ’80, avrà una serie su Disney+

21 October 2020 – 11:20

Non è certo stato un campione di incassi né ha cambiato la storia del cinema mondiale, eppure Willow, diretto da Ron Howard e prodotto da George Lucas nel 1988, è diventato negli anni un piccolo grande cult che ha attirato attorno a sé molti fedeli appassionati. Che, in queste ore, dopo anni di ipotesi e speculazioni, possono finalmente gioire: Disney+, infatti, ha confermato che ci sarà una serie live-action ispirata al film e che sarà ospitata proprio dalla piattaforma di streaming. A produrla, la Lucasfilm, nel suo primo progetto seriale al di fuori di Star Wars; l’episodio pilota è stato scritto da Jonathan Kasdan (Solo), che farà da showrunner insieme a Wendy Mericle (Arrow); mentre a dirigere la puntata uno toccherà a Jon M. Chu (Crazy Rich Asians).

Warwick Davis, l’attore britannico affetto da nanismo celebre per i suoi ruoli in film come Leprechaun, Guida galattica per autostoppisti e Harry Potter (dove interpretava il professor Filius Vitious), tornerà a vestire i panni del protagonista Willow Ufgood. Nel film originale la vita tranquilla del contadino e aspirante mago viene sconvolta quando trova in un fiume una cesta con una bambina: è l’unica superstite di una strage condotta dalla regina malvagia Bavmorda, terrorizzata da una profezia secondo la quale proprio una neonata porterà alla fine del suo regno. Il protagonista dimostrerà cuore e coraggio, superando mille avventure pur di portare la piccola in salvo.

“Sono anni che i fan mi chiedono se Willow sarebbe mai tornato e ora sono elettrizzato nel poter dire che lo farà”, ha dichiarato Warwick Davis: “Se questo personaggio può rappresentare il potenziale eroico che c’è in ognuno di noi, allora sono estremamente onorato di riprendere il ruolo”. Dello stesso avviso il regista Jon M. Chu: “La storia di questi eroi coraggiosissimi ma anche inaspettati ha permesso a me, ragazzo asioamericano che cresceva in un ristorante cinese sognando Hollywood, di credere nel potere della forza di volontà, di determinazione e, ovviamente, della magia che ciascuno di noi ha dentro”.

