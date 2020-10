WiFi extender: sconto del 70% su Amazon

21 Ottobre 2020 – 19:49

Oggi Amazon propone un ottimo extender per la rete Wi-Fi di casa con uno sconto di bel il 70%, un piccolo affare per un accessorio sempre utile.

The post WiFi extender: sconto del 70% su Amazon appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico