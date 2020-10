Tutto il catalogo Netflix sarà gratis per due giorni in un intero Paese

21 October 2020 – 17:06

Il colosso dello streaming video online sta per testare un nuovo tipo di promozione: un evento di due giorni durante il quale l'intero catalogo del servizio sarà a disposizione anche di chi non è abbonato, senza bisogno di registrazioni o dell'inserimento in anticipo dei dati per il pagamento di eventuali iscrizioni successive.



Il colosso dello streaming video online sta per testare un nuovo tipo di promozione: un evento di due giorni durante il quale l'intero catalogo del servizio sarà a disposizione anche di chi non è abbonato, senza bisogno di registrazioni o dell'inserimento in anticipo dei dati per il pagamento di eventuali iscrizioni successive.

Fonte: Fanpage Tech