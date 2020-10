Sorveglianza: 4 videocamere YI a prezzo stracciato

21 October 2020 – 10:25

Il kit con 4 videocamere 1080p del brand YI per la sorveglianza di casa e ufficio è in offerta su Amazon: a conti fatti, un’unità costa solo 20 euro.

The post Sorveglianza: 4 videocamere YI a prezzo stracciato appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico