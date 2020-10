Senza gli investimenti delle grandi imprese le startup in Italia restano a secco

21 October 2020 – 15:22

Startup (Getty Images)A far crescere il tessuto delle startup e delle piccole e medie imprese innovative italiane contribuisce soprattutto il corporate venture capital (cvc), ovvero l’investimento diretto o attraverso l’acquisizione di quote da parte di aziende più grandi e mature nazionali e internazionali. A rilevarlo sono i dati raccolti nel quinto Osservatorio sull’open innovation e il corporate venture capital promosso da InnovUp insieme ad Asoslombarda, Smau e Camera di commercio di Milano Monza Brianza e Lodi.

In particolare, la ricerca condotta con l’aiuto e il supporto tecnico di InfoCamere, del Politecnico di Milano e di Confindustria evidenzia che tra settembre 2018 e settembre 2020 il numero di startup e pmi innovative in cui hanno investito grandi aziende sono passate complessivamente da 7.653 a 14.055, con un aumento dell’83,7%.

Di queste attività, oggi circa 3.923 startup e pmi innovative sono partecipate soprattutto da grandi aziende, con un investimento che in termini di cifre è stato di 1,77 miliardi di euro dalla fondazione del registro dedicato a startup e imprese, mentre altre 9.168 hanno invece ricevuto finanziamenti da persone fisiche o ditte individuali pari a circa 1,28 miliardi di euro.

In proporzione, secondo i dati dell’osservatorio, il sostegno economico arrivato invece da investitori specializzati, presenti in circa 610 startup e pmi innovative iscritte nel registro delle imprese, e da fondi di investimento si attesta complessivamente su 1,05 miliardi di euro di investimento.

Inoltre, la presenza dei corporate venture capital all’interno delle sole startup è aumentata del 23% rispetto all’anno scorso e anche in termini di ricavi, le imprese sostenute dalle aziende mature sono quelle che incidono di più. In base ai dati parziali, il 57% del fatturato di 2,5 miliardi di euro generato nel 2019 dall’insieme delle startup e pmi innovative è prodotto proprio da imprese sostenute dal capitale di grandi aziende, pari al 29% del bacino complessivo.

L’integrazione e lo scambio tra le grandi e le piccole realtà del sistema imprenditoriale in Italia negli ultimi anni è anche stato supportato dalla politica, in particolare grazie all’avvio del Fondo nazionale innovazione. Ma secondo le associazioni di categoria c’è la necessità di un maggiore coordinamento per quanto riguarda le iniziative come quelle degli incentivi fiscali alle aziende che investono in realtà più piccole e una maggiore apertura delle iniziative di Cassa depositi e prestiti nell’ambito del corporate venture anche verso le pmi.

