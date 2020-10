Lombardia, per circolare serve l’autodichiarazione

21 Ottobre 2020 – 16:48

La Regione Lombardia ha istituito il coprifuoco notturno con il divieto di spostamenti, chiedendo un’autodichiarazione a chi per necessità oggettive dovrà spostarsi tra le 23.00 e le 5.00.

The post Lombardia, per circolare serve l’autodichiarazione appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico