La diretta dell’arrivo della sonda Osiris-Rex sull’asteroide Bennu

21 Ottobre 2020 – 0:03

https://www.youtube.com/watch?v=21X5lGlDOfg&feature=emb_title

Osiris-Rex finalmente arriva sull’asteroide Bennu, per prelevare campioni da riportare sulla Terra. Chissà che non ci rivelino qualcosa in più sul Sistema solare e sull’origine della vita sulla Terra. Il contatto vero e proprio è previsto alle 00:12 del 21 ottobre, ma le operazioni potranno essere seguite in diretta a partire dalle 23:00 del 20 ottobre su Nasa Tv, qui sopra, e dal profilo Twitter di Osiris-Rex.

La missione

Sono due anni, dal dicembre 2018, che la sonda della Nasa Osiris-Rex orbita intorno all’asteroide Bennu. Nell’agosto del 2020 lo ha persino sfiorato, sorvolando a solo 40 metri di altezza il punto che gli esperti dell’agenzia spaziale statunitense hanno eletto per la discesa della sonda: il cratere Nightingale. Il cratere si trova nei pressi del polo nord dell’asteroide, ha un diametro di 20 metri e la superficie sembra integra e regolare, con un terreno a grana fine. Molto diverso da buona parte del resto del sasso spaziale (che invece è irregolare e piena di rocce), e per questo considerato il punto di contatto e di prelievo di campioni ideale.

Osiris-Rex impiega in totale quattro ore e mezza per completare il touch-and-go (Tag): dopo aver accese i propulsori e iniziato la discesa verso l’asteroide, c’è una tappa intermedia a 125 metri di altezza, poi continua a scendere e, a 54 metri dal suolo, prende ben bene la mira per il punto di contatto finale. Un tocco brevissimo di soli 16 secondi, un piccolo pizzicotto alla superficie di Bennu: Osiris-Rex sparerà una carica di azoto pressurizzato per alzare polveri dalla superficie e raccoglierà fino a 2 chili di materiale.

Se tutto andrà bene, i campioni dovrebbero arrivare sulla Terra nel 2023, concludendo così la missione spaziale che porterà a casa più materiale extraterrestre dopo il programma Apollo.

