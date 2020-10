Il primo teaser trailer del film animato Raya and The Last Dragon

Forti del successo di Oceania e soprattutto di Frozen 2, i Walt Disney Animation Studios sono pronti a presentare la loro ultima fatica: Raya and the Last Dragon, un nuovo film d’animazione che farà il suo debutto il prossimo anno. Nelle scorse ore sono state diffuse le prime immagini del teaser trailer, che regala un primo assaggio di ciò che vedremo sul grande schermo. In particolare, facciamo la conoscenza di Raya, una giovane ma abilissima guerriera che, come si vede nella clip, ha l’arduo compito di difendere la gemma del dragone, custodita in una caverna piena di insidie.

Ci troviamo nell’antico mondo fantastico di Kumandra, dove un tempo esseri umani e draghi vivevano insieme in armonia. A un certo punto, però, i secondi si sono sacrificati per sconfiggere una forza malvagia che, a distanza di 500 anni, è tornata a minacciare l’umanità. In mezzo a tribù divise e in lotta fra loro, Raya deve tentare di ristabilire la pace mettendosi sulle tracce dell’ultimo drago superstite. Accanto a lei, un buffo e misterioso esserino di nome Tuk Tuk.

Raya and the Last Dragon è diretto da Don Hall e Carlos López Estrada, assistiti da Paul Briggs e John Ripa. Nel doppiaggio originale la voce della protagonista è affidata a Kelly Marie Tran, la giovane attrice che ha raggiunto la notorietà per il suo ruolo nella trilogia sequel di Star Wars, mentre l’ultimo drago Sisu parlerà come Awkwafina, la rapper e comica vista in Ocean’s 8 e Crazy Rich Asians. La produzione Disney avrebbe dovuto fare il suo debutto il prossimo novembre, ma l’emergenza da coronavirus ha fatto slittare l’arrivo in sala a marzo 2021, sperando che anche questo film, come i recenti Onward e Soul, non sia costretto a riparare esclusivamente sullo streaming digitale.

