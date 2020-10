I due candidati governatori dello Utah hanno fatto uno spot insieme contro l’odio politico

21 October 2020 – 11:44

In un panorama politico americano sempre più divisivo – in cui persino il presidente degli Stati Uniti intrattiene rapporti ambigui con gruppi dediti alla violenza estremista e insulta senza mezzi termini buona parte del paese – il segnale lanciato dai candidati alla carica di governatore dello Utah è forte: Spencer Cox, attuale vicegovernatore e candidato repubblicano al prossimo Election Day del 3 novembre, e Christopher Peterson, il suo sfidante democratico, sono apparsi insieme in uno spot elettorale per stabilire un principio forse banale, ma di certo oggi inascoltato: “Possiamo anche essere in disaccordo senza odiarci”.

Nel video diffuso su Twitter Cox e Peterson sono in piedi uno accanto all’altro, e all’inizio non fanno altro che presentarsi e ricordare la carica per cui stanno correndo, con un blando invito a votare per loro: poi il candidato repubblicano dice “ci sono cose su cui siamo d’accordo”. Gli fa eco lo sfidante: “Possiamo discutere delle questioni senza sminuire la persona”. I due fanno sapere che in ogni caso lavoreranno insieme per lo Utah: “Let’s show the country there’s a better way”, prosegue Cox, immaginando – sperando – che l’esempio dello stato del West possa essere d’esempio per un discorso politico nazionale martoriato da scontri e violenza verbale. Non ci sono precedenti di questo tipo nella politica americana degli ultimi decenni: un messaggio elettorale congiunto a pochi giorni dal voto è un unicum.

Attualmente Spencer Cox è saldamente in vantaggio nei sondaggi pre-voto: il candidato repubblicano è dato al 50% delle preferenze, mentre lo sfidante Chris Peterson è fermo al 26%.

