Con PayPal si gestiranno Bitcoin e altre crypto

21 Ottobre 2020 – 16:48

A breve gli utenti d’oltreoceano saranno in grado di acquistare, vendere e gestire alcune monete virtuali direttamente dal loro account PayPal.

