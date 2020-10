Bonus 500 euro: online la piattaforma operatori

21 Ottobre 2020 – 19:48

Disponibile la piattaforma di Infratel in cui gli operatori possono caricare le offerte associate al Bonus 500 euro previsto dal Piano Voucher.

Fonte: Punto Informatico