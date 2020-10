Arrivano le cloud kitchen, le cucine-coworking per il delivery

21 October 2020 – 11:33

(Foto: ufficio stampa Kuiri)Il futuro dei servizi di food delivery potrebbe essere nelle cloud kitchen. Cucine condivise in stile coworking, da affittare per far partire il proprio progetto di ristorazione a domicilio in tempi brevi e senza sostenere grosse spese strutturali. L’idea viene da Kuiri, nuova startup milanese che si propone come punto di appoggio per tutti quelli che vogliono tentare la strada del cibo a domicilio. In questo momento, tra restrizioni e coprifuochi per il coronavirus, più che mai appetitosa.

La logica di partenza è quella dei coworking, appunto, spazi lavorativi da affittare per periodi più o meno lunghi senza doversi addossare spese fisse difficili da sostenere. Ma Kuiri (che significa cucinare in esperanto) la applica alle cucine, creando le cloud kitchen. Laboratori attrezzati di circa 15 metri quadri e piazzati nelle zone più strategiche che possono essere affittati (anziché costruiti ex novo) per avviare uno o più brand di ristorazione fatta solo con il delivery, come accade per le cosiddette ghost kitchen.

Oltre a mettere a disposizione gli spazi, che sono pensati come vetrine dedicate con totem digitale e una finestra per il pick-up, Kiuri garantisce (proprio come accade nei coworking) la pulizia delle zone comuni, l’accesso disponibile 24 ore su 24, la videosorveglianza,una consulenza mirata, un servizio di assistenza e di formazione per l’uso del software gestionale.

“Le nostre Smart Kitchen sono dotate delle più avanzate tecnologie a un costo responsabile”, dice Paolo Colapietro, CEO di Kuiri. “Per tutti i nostri partner questo si traduce nel potersi focalizzare sull’ottimizzazione delle preparazioni per servire il maggior numero di clienti in un periodo di tempo breve, senza ostacoli burocratici e logistici. A tutto il resto, infatti, pensiamo noi, permettendo così a giovani imprenditori di avviare il proprio business rapidamente”.

