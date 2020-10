Android 11 non sfrutta tutto lo schermo, la colpa è di un bug

(Foto: Google Support)Arrivano diverse segnalazioni su un bug riscontrato nel neonato Android 11 che non permette a determinate applicazioni di aprirsi a tutto schermo. Come da screenshot qui sopra, rimane visibile la barra con le notifiche e le informazioni di stato andando a tagliare una porzione dell’interfaccia.

A un mese e mezzo dal debutto ufficiale del nuovo sistema operativo di Google – uscito allo scoperto lo scorso 8 settembre – emergono i primi, inevitabili, bug e piccoli difetti. In questo caso è qualcosa di leggero e non così grave, che però può dare parecchia noia soprattutto con determinate applicazioni segnalate con questo problema. Per esempio YouTube che taglia una parte dei video riprodotti oppure giochi come Pubg (PlayerUnknown’s Battlegrounds) che non lasciano leggere bene la porzione superiore, con un gameplay meno efficiente.

Sembra che la problematica sia emersa per la prima volta nella versione preliminare Android 11 beta con diversi utenti che avevano segnalato il bug a Google. Tuttavia, dal centro di controllo sembra non si fosse riusciti a replicare il malfunzionamento, che è regolarmente riapparso con la versione definitiva dell’os. Non è ancora chiaro se il bug dipenda da determinati brand di smartphone, ma non sembra essere un problema universale.

Come fare se Android 11 taglia parte della schermata in modalità panoramica full screen? Per il momento non si può far altro che affidarsi a soluzioni empiriche come il caro e vecchio chiudi-e-riapri, volendo anche in modo forzato. Al successivo riavvio dell’app sembra che il tutto schermo regga meglio, ma secondo quanto si legge nel forum di supporto di Google, basta che arrivi una notifica perché il problema si ripresenti.

È più che verosimile che il bug sarà corretto con un successivo aggiornamento di Android 11 che andrà a correggere questo e altri piccoli malfunzionamenti tipici della prima release di una nuova versione del sistema operativo.

