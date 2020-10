Acer, ecco i nuovi proiettori LED e Laser

21 Ottobre 2020 – 19:48

Acer ha annunciato nuovi proiettori di qualità pensati tanto per le necessità business quanto per l’intrattenimento in ambito consumer domestico.

The post Acer, ecco i nuovi proiettori LED e Laser appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico