Windows 10 si riavvia per installare app (non richieste)

20 Ottobre 2020 – 15:43

(Foto: Sean Hollister/The Verge)Fioccano segnalazioni su una nuova problematica riscontrata da diversi utenti in merito a un riavvio forzato di Windows 10 per l’installazione di applicativi non richiesti, senza che l’utente possa minimamente intervenire sull’intero processo. Il sistema operativo andrebbe a spegnersi e riaccendersi all’improvviso, inficiando le attività che si stavano svolgendo in quel determinato momento e ci si ritroverebbe con software legati alla suite Office.

Da The Verge a Engadget, sono molteplici e più che attendibili le fonti che riportano di decine di utenti vittime di questa problematica piuttosto antipatica. Non è una novità che Windows 10 forzi l’aggiornamento e riavvio senza farsi troppi problemi, ma quest’ultima casistica si spinge ben oltre e riguarda anche persone con licenza standard e non tester. La lamentela principale riguarda il fatto che non ci si senta più nel controllo del proprio computer, che infatti va ad agire in autonomia.

Le protagoniste della vicenda sono le web app della piattaforma di produttività Office come Word PowerPoint, Excel e Outlook. Si tratta, nello specifico, delle pwa ossia progressive web app che si comportano come applicazioni native, ma che risiedono all’interno del browser. Insomma, qualcosa che sulla carta è liberamente e facilmente raggiungibile dal programma di navigazione, ma che si trasforma in un’esperienza obbligatoria e non più facoltativa, con l’utente bypassato da un iter che si attiva senza preavviso passando da Edge. Vengono riportati casi di lavori persi o file corrotti dal riavvio improvviso, con danni anche ingenti.

Il menu start di Windows 10 è stato aggiornato in estate nel design e nelle funzionalità (ecco cosa c’è da sapere) con pieno supporto alla modalità scura. Nonostante i frequenti aggiornamenti, il sistema operativo di Microsoft è spesso vittima di problemi come quelli recenti relativi alla stampa di documenti oppure quello disastroso dello scorso autunno.

