Verizon con Nokia per la piattaforma Private 5G

20 Ottobre 2020 – 16:49

Collaborazione annunciata tra Verizon e Nokia per offrire alle aziende la funzionalità Private 5G nelle aree di Europa e Asia-Pacifico.

