Perché il Dipartimento di Giustizia USA sta facendo causa a Google per monopolio

20 Ottobre 2020 – 20:28

Per il governo statunitense quello della casa di Mountain View nel settore delle ricerche online è un monopolio illegale, che ostacola lo sviluppo della concorrenza in un settore cruciale per il progresso tecnologico. Alle spalle del Dipartimento di Giustizia si sono schierati i governatori di 11 stati del Paese.



Fonte: Fanpage Tech