Oltre 4 miliardi di persone sui social network

20 October 2020 – 13:06

Sono più di quattro miliardi le persone attive sui social network, distribuite in tutto il mondo: due milioni di nuovi iscritti ogni giorno.

