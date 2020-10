L’incredibile successo di Among Us, il videogioco indie esploso due anni dopo il lancio

20 Ottobre 2020 – 0:23

(Foto: Innersloth)Le leggi del successo sul web seguono dinamiche imprevedibili e non è raro che progetti partiti piuttosto in sordina poi riescano a raggiungere numeri pazzeschi, d’improvviso. Basta una scintilla e da flop si diventa fenomeni virali. Ma è capitato raramente di assistere a una storia come quella di Among Us.

Questo piccolo gioco indipendente a basso budget è stato realizzato da una società chiamata Innersloth e con un team di appena tre persone ossia due disegnatori e uno sviluppatore. Come per milioni di altri giochi indie, si è scelto il motore grafico Unity e si è optato per una grafica cartoon molto gradevole e minimalista.

Among Us è un gioco in multiplayer da 4 a 10 giocatori che si ritrovano in una location a tema spaziale (base o astronave) in un gruppo con all’interno nascosti degli impostori, da 1 a 3. Lo scopo del gioco è di scoprire gli impostori se si è membri del gruppo (crewmate) o uccidere tutti se si è tra i cattivi.

Per rendere tutto più avvincente, la squadra dovrà compiere dei piccoli compiti come la manutenzione dell’astronave, mentre gli impostori potranno mescolarsi tra la folla per compiere i sabotaggi e gli omicidi, avendo anche il vantaggio di potersi muovere più velocemente tra i vari ambienti e di identificare gli altri impostori. Durante il gioco si possono effettuare votazioni di gruppo potendo anche conversare via testo o voce per eliminare i presunti impostori ogni volta che viene trovato un cadavere o quando si indice una riunione di emergenza.

Un gioco semplice e efficace, che crea una facile dipendenza – una partita tira l’altra – e dinamiche dettate dal caso e dalla strategia. Un’idea che però non è affatto nuova perché si basa su identico gioco che sfrutta le carte e che è diffuso in tutto il mondo con nomi e dettagli differenti. Among Us aveva tutto per sfondare, perché è esploso soltanto due anni dopo il lancio?

Dai 30-50 giocatori del 2018 si è passati agli oltre 1,5 milioni di ora, spalmati tra gli utenti mobile su Android e iOs e quelli da pc su Steam. Il motivo è che il giochino è stato trovato da alcuni noti streamer di Twitch e di YouTuber che hanno iniziato a giocarci creando una pazzesca promozione in pochi giorni, aumentata anche dalle citazioni nel popolare gioco The Henry Stickmin Collection uscito su Steam a luglio.

Gli sviluppatori di Innersloth si sono trovati improvvisamente con una gallina dalle uova d’oro tra le mani e hanno cancellato la programmata uscita del secondo capitolo per concentrare gli sforzi sul primo. Ma, oltre ai numeri folli, ora devono fare fronte alla debolezza di un gioco sviluppato in casa e ormai flagellato da hack (per essere sempre impostori oppure per avere facilitazioni) e in balia di mod come quello che allarga il numero di giocatori a 100.

Nelle recensioni su Google Play, App Store per iPhone e su Steam si leggono migliaia di suggerimenti per migliorare il gioco, ora considerato un po’ povero di funzioni. Riusciranno dalle parti di Innersloth a sfruttare l’occasione?

The post L’incredibile successo di Among Us, il videogioco indie esploso due anni dopo il lancio appeared first on Wired.

Fonte: Wired