L’auto di serie più veloce del mondo ha toccato i 532 km/h

20 October 2020 – 15:13

La SSC Tuatara è la nuova auto di serie più veloce del mondo. L’hypercar americana ha infatti battuto il record di velocità massima raggiungendo i 532,7 km/h (misurata con l’ausilio di un sistema gps). L’impresa è stata siglata dal pilota Oliver Webb nei pressi di Las Vegas, lungo un tratto della State Route 160 (strada statale nel sud del Nevada che collega la Las Vegas Valley meridionale alla U.S. Route 95) di circa 10 chilometri chiuso al traffico.

Il pilota ha guidato l’hypercar nelle due direzioni di marcia, al fine di azzerare gli effetti dell’usura del manto stradale e del vento, che può influenza negativamente o positivamente la velocità. Mentre nel tratto di strada meno favorevole la velocità massima raggiunta dalla SSC Tuatara si è fermata a 484,53 km/h, al ritorno ha raggiunto i suddetti 532,7 km/h. La media fra le velocità nelle due direzioni è stata pari a 508,73 km/h, altro valore record che è valso all’hypercar il titolo di più veloce tra le auto di produzione.

A differenza della Bugatti Chiron Super Sport 300+, che ha registrato una velocità massima di 490 km/h in una sola direzione, il record ottenuto dalla SSC Tuatara è stato quindi certificato anche come media tra le due direzioni del tracciato, il che lo rende inoppugnabile.

La SSC Tuatara è alimentata da un V8 biturbo da 5,9 litri biturbo che eroga 1750 cavalli se alimentato con Etanolo E85 (con la benzina con 91 ottani la potenza si ferma a 1370), abbinato ad un cambio a sette velocità della CIMA.

Grazie a un coefficiente di resistenza aerodinamica di 0,279 e a un telaio e una carrozzeria in fibra di carbonio, l’hypercar americana può contare su notevoli doti stradali. La SSC Tuatara è “figlia” della penna di Jason Castriota, designer statunitense con un passato alla Pininfarina e alla Bertone, che ha concepito linee “fluide” e avveniristiche. La SSC è una compagnia americana fondata nel 1998, che si è fatta apprezzare nel 2007, quando la sua Ultimate Aero stabilì il record di velocità per auto di produzione con 412,28 km/h. Primato che chiaramente è stato demolito dalla Tuatara, hypercar che verrà prodotta in 100 unità.

