La stampante 3D di Anet a soli 149,99 euro

20 Ottobre 2020 – 13:49

Anet ET4, stampante 3D per dar vita a oggetti con volume fino a 220x220x250 mm, è proposta oggi su eBay a un prezzo molto interessante.

The post La stampante 3D di Anet a soli 149,99 euro appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico