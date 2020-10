Il coprifuoco “simbolico” della Lombardia all’ora del riposo

20 October 2020 – 11:40

(foto: Claudio Furlan/LaPresse)D’altronde, è la strategia che Giuseppe Conte sembra voler perseguire in questa fase: lockdown e coprifuoco mirati, meglio chiusure chirurgiche delle zone più vivaci che sindaci e prefetti conoscono bene, secondo le decisioni delle amministrazioni locali. Ma no a un nuovo blocco nazionale, che arriverà solo se la situazione sanitaria dovesse precipitare ovunque. Anche perché il quarto trimestre è partito male e il forte rimbalzo del Pil in quello estivo, stimato a circa +13% e in cui l’esecutivo credeva molto per salvare il salvabile di un anno di guerra, rischia di bloccarsi a metà.

Così la Lombardia – col via libera del governo – sta per varare il primo provvedimento di questo genere: stop alla circolazione delle persone dalle 23 alle 5 del mattino seguente se non per i soliti motivi eccezionali o di lavoro. La prima domanda è spontanea: se la situazione è seria, com’è soprattutto a Milano e in altre zone della regione, si chiude per 24 ore. Limitarsi alla fascia notturna, già fisiologicamente segnata da minore mobilità, nel tentativo di tagliare un pezzo di coda della cosiddetta “movida”, significa forse far vedere che ci si sta occupando del problema senza volersene occupare davvero.

Molti altri territori seguiranno nei prossimi giorni, anche se forse non su scala regionale ma allineandosi alla possibilità fornita ai sindaci dall’ultimo dpcm del 18 ottobre, poi modificato per assegnare ai prefetti, insieme ai questori, l’effettiva applicazione delle chiusure di quartieri, piazze o vie particolarmente trafficati. In fondo, le nostre città sono già tristi dormitori in autolockdown e gli amministratori sanno bene quali sono le zone più a rischio di caos e assembramenti. All’una di notte si dorme e chi non dorme lo sentiamo perfino dal silenzio delle nostre camere da letto: occorre mettere sotto chiave milioni di persone perché non si sa come cinturare qualche piazza? Anche sotto il profilo dei controlli, evidentemente, dobbiamo fare un salto di qualità. Nelle zone isolate ci sono abitazioni ed esercizi che devono poter lavorare e gli interventi di forze dell’ordine ed esercito devono essere mirati a locali e pericolosi assembramenti, non ad affliggere residenti e attività.

Il fatto è che vivremo per mesi in questo sistema a fisarmonica, che magari includerà pure alcune fasi di nuovi lockdown ma che non potrà protrarle troppo a lungo. Le chiusure totali hanno e avranno senso dove le curve dei ricoveri preoccupano e il tracciamento rischia di saltare ma un continuo tana libera tutti seguito da una clausura forzata non è una strada possibile per i conti, la testa e forse neanche per la salute che vogliamo proteggere. Conviene darsi regole precise ma elastiche e soprattutto veloci da implementare – nelle ultime due settimane abbiamo avuto due dpcm, uno integrativo dell’altro, e altri probabilmente ne seguiranno, perdendo un sacco di tempo – in modo da recuperare la fiducia dei cittadini con decisioni competenti e trasparenti, secondo la ricetta asiatica che non è necessariamente quella del regime cinese.

Devono per esempio intensificarsi i controlli nei ristoranti e negli altri esercizi: in molti casi le distanze saltano, la capienza sembra la stessa che in tempi di pace, il personale non segue alla lettera le indicazioni. Idem con tutti i luoghi più delicati come palestre e piscine. Chi sgarra deve chiudere, altro che ristori economici dallo Stato, altrimenti bloccare la circolazione alle 23 mentre fino a pochi minuti prima si sudava al chiuso e pasteggiava a pizza e birra perde ancora più senso e le persone non ne colgono l’utilità, non si sentono parte di un’impresa comune che limita la propria esistenza senza però intervenire sulle libertà fondamentali. Non è un caso che Attilio Fontana parli del coprifuoco come un provvedimento “simbolico”: di tutto abbiamo bisogno, in questa fase, tranne che di privazioni della libertà personale su base simbolica. Serve concretezza e la parola d’ordine è coerenza: non si può normare ogni virgola della propria vita, certo, ma almeno potremmo provare a non prenderci in giro diventando un paese serio che punisce con fermezza chi viola le regole.

Un esempio? Sabato scorso a Torino una discoteca ha organizzato una serata clandestina con 60 persone senza mascherine perse fra balli e cibo. L’intervento dei vigili urbani costerà ai gestori cinque giorni di chiusura (da scontare chissà quando) e una multa, a quanto pare di poche centinaia di euro. Forse è uno scherzo.

Stesso discorso sui trasporti (che Conte non ha minimamente toccato nel suo discorso in mascherina del 18 ottobre), sullo smart working che dev’essere effettivo anche nel privato, sulle scuole che devono poter turnare fra mattina e pomeriggio (una necessitò che torna a dividere l’Italia fra Nord e Sud) e sul lato sanitario di cui sappiamo bene le mancanze. Dalle assunzioni saltate sui “tracciatori” in grado di ricostruire le catene di contagio ai posti letto in terapia intensiva su cui in sostanza solo tre regioni hanno raggiunto gli obiettivi definiti in primavera fino alle unità speciali di continuità assistenziale che dovrebbero scaricare il peso dagli ospedali.

La partita contro Sars-Cov-2 si gioca anzitutto su questo campo e allo stesso tempo (ma non esclusivamente) fra le persone. “Il governo c’è ma ciascuno deve fare la sua parte” ha detto il presidente del Consiglio domenica scorsa. Le lacune sopra, e molte altre che si potrebbero aggiungere, dimostrano che in realtà il governo poteva esserci prima e meglio. Pensare di poter contenere l’epidemia con un coprifuoco all’ora del riposo ha oggettivamente del grottesco, se non ci fossero decine di migliaia di morti di mezzo. Un lockdown si può evitare solo se tutti rispettano le regole. E se il governo ne definisce con rapidità di coerenti e le fa rispettare a chi si ostina a non volerle seguire.

