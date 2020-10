I caricatori MagSafe di Apple funzionano anche con Samsung Galaxy Z Fold 2

(Foto: AndroidPolice)Si è curiosamente scoperto che la tecnologia MagSafe per la ricarica magnetica dei nuovi iPhone 12 funziona senza alcun problema su Samsung Galaxy Z Fold 2. È bastato avvicinare la piastra tonda al retro del pieghevole di nuova generazione del produttore coreano e non soltanto si è agganciata correttamente nella porzione centrale, appena sotto alla fotocamera, ma ha iniziato anche il trasferimento di energia per fare il pieno alla batteria.

Il sistema che riporta in vita su iPhone (e Apple Watch) la tecnologia di ricarica con connessione magnetica diventata nota con i Macbook può dunque comunicare in modo perfetto anche con dispositivi di altre marche, come gli smartphone rivali di Samsung. Come mostrato nell’immagine qui sopra pubblicata da AndroidPolice, sembra quasi di trovarsi di fronte a un accessorio ufficiale, visto come si piazzi in modo simmetrico sul retro del pieghevole.

Il motivo è presto detto: a bordo di Z Fold 2 si trovano magneti sia nella porzione relativa alla cerniera sia sul lato in modo tale da assicurare la chiusura e il piegamento della struttura. Non sono dunque piazzati esattamente al centro del retro, ma possono trattenere il connettore e garantire la ricarica.

C’è però una grossa e sostanziale differenza con iPhone 12: sul melafonino il connettore MagSafe può anche sostenere il peso dello smartphone vista la posizione dei magneti progettata ad hoc, mentre su Z Fold 2 si aggancia ma non trattiene. Ed è meglio evitare di prendersi rischi di far cascare a terra un dispositivo da oltre 2000 euro.

Tra gli altri dispositivi finora testati per questa inaspettata compatibilità c’è anche Pixel 5, ma sembra che i magneti nel Google-fonino non siano potenti abbastanza per trattenere il caricatore. Ricordiamo che la piastra magnetica di ricarica chiamata MagSafe Charger è già acquistabile a 45 euro mentre la versione doppia MagSafe Duo arriverà in seguito. Apple ha anche introdotto una serie di custodie MagSafe in silicone compatibili per iPhone a un prezzo di 55 euro l’una.

