Firefox 82 migliora la modalità Picture-in-Picture

20 Ottobre 2020 – 19:48

Cambiamenti per la modalità Picture-in-Picture e passi in avanti in termini di prestazioni con il nuovo aggiornamento di Firefox su desktop.

The post Firefox 82 migliora la modalità Picture-in-Picture appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico