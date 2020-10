Cinque minuti alla scoperta di Giove

20 Ottobre 2020 – 3:03

La missione Juno della Nasa, una sonda che da quattro anni prova a svelare i misteri di Giove, ci regala un bellissimo video con le immagini del gigante gassoso – e in particolare quello che avremmo visto se avessimo solcato l’orbita del pianeta assieme a lei.

Le riprese sono state effettuate lo scorso giugno, mentre la navicella si trovava fino a 3.400 chilometri di vicinanza dalla distesa di nubi che sovrasta Giove; il video è stato realizzato proiettando (digitalmente) la combinazione di 41 immagini fisse su una sfera. E ci regala una manciata di minuti di totale meraviglia.

(Credit video: Image data: Nasa/Jpl-Caltech/SwRI/MSSS/Kevin M. Gill/Vangelis)

