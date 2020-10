Anche su LinkedIn Italia arrivano le Storie

20 October 2020 – 11:59

LinkedIn attiva le storie per gli utenti italiani (immagine: LinkedIn)Le Storie di LinkedIn, annunciate a fine settembre, sbarcano in Italia permettendo ai 14 milioni di utenti del social network nel Belpaese di pubblicare foto e video con una scadenza di 24 ore. Dopo i test in Brasile, Paesi Bassi, Emirati Arabi Uniti, Australia e Francia la novità arriva anche per gli utenti italiani che da oggi potranno pubblicare i contenuti nel nuovo formato tramite applicazione mobile.

Le storie avranno una durata massima di 20 secondi e, come avviene in tutti gli altri social network, dopo 24 ore si autodistruggeranno. Il nuovo prodotto di LinkedIn permette agli utenti di creare dei contenuti personalizzando foto e video tramite l’inserimento di un testo o il posizionamento di adesivi. Tramite le Storie gli utenti potranno avviare una conversazione con il loro autore usando la funzione Domanda del giorno.

“Che si tratti di condividere scene di un happy hour virtuale con il proprio team, o di mostrare altre scene della propria vita, il lancio delle Storie in Italia offrirà ai nostri membri un nuovo modo per connettersi con la loro rete attraverso contenuti relativi alla propria vita lavorativa di ogni giorno, o anche conversazioni più casual”, ha spiegato Michele Pierri, News Editor di LinkedIn Italia.

Nonostante sia una piattaforma incentrata sul lavoro, LinkedIn ha deciso di integrare questo tipo di prodotto per far fronte a quell’erosione dei rapporti sociali tra colleghi che si rischia con il lavoro da remoto, implementato per far fronte alla pandemia. Le Storie, insomma, dovrebbe controbilanciare la distanza attraverso la condivisione di momenti personali.

D’altro canto le Storie possono essere anche un veicolo per informare e aggiornare su temi di rilievo del proprio mercato di riferimento, suggerisce LinkedIn, con interventi “pertinenti per i propri follower e il proprio pubblico, che si tratti di notizie importanti relative al proprio settore di riferimento, del lancio di nuovi prodotti, di approfondimenti relativi al mercato“.

