Amazon regala buoni sconto fino a 10.000 euro per i suoi 10 anni: come partecipare

20 Ottobre 2020 – 17:28

In occasione del decimo anniversario del suo arrivo in Italia, il colosso dell’ecommerce ha annunciato un concorso a estrazione che ricompenserà con buoni regalo un centinaio tra i clienti che effettueranno acquisti sulla sua piattaforma entro il 15 di novembre. Non tutti gli ordini però daranno diritto a una chance di ottenere i premi.

Fonte: Fanpage Tech