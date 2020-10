5 serie recenti da cui stare alla larga

20 October 2020 – 11:35

Di serie brutte, nella selva di produzioni americane sfornate ogni anno e alle quali si aggiungono le centinaia dal resto del mondo, ce ne sono davvero tante. Tuttavia, tra uno show prevedibilmente mediocre, uno implacabilmente noioso, uno inevitabilmente visto-rivisto-e-stravisto, uno semplicemente brutto e basta e uno da scansare a ogni costo, ce ne passa. A quest’ultima categoria appartengono tutte quelle produzioni su cui avevamo investito: nelle aspettative (se le attendavamo con frenesia dopo averne visto trailer e cast), negli sviluppi (se ci eravamo appassionati in corso d’opera), e così via. Criticare con cognizione di causa senza sparare a zero immotivatamente come un hater del k-pop contro qualcosa o qualcuno richiede passione e affetto. Per chi trova terribile sentirsi delusi da una serie dalla quale ci si aspettava tanto, eccone cinque recenti da evitare come la peste per non farsi il sangue amaro.

1. Lucifer

Il trend di distribuire le serie in streaming, mettendo a disposizioni tutti gli episodi in un’unica soluzione ma poi spezzando la stagione in due e sospendendola nel mezzo di un cliffhanger, dovrebbe far guadagnare a chi lo ha promosso un bel soggiorno in un girone dell’inferno (per la precisione, nella bolgia dei ruffiani). Vittime di questo andazzo sono state Doom Patrol e Lucifer. Ma quest’ultima si merita un posto in questa classifica per molte altre ragioni. Al debutto di questa version del personaggio di Neil Gaiman, quelli che avevano storto il naso al cospetto di un Morningstar con l’aspetto di Tom Ellis si erano ricreduti grazie al fascino adorabilmente mefistofelico dell’attore. Giunto alla quinta stagione, ad agosto, il sexy e diafano buon diavolo dall’accento britannico migrato a Netflix si è trasformato in un uomo pompato, super abbronzato e ipervitaminizzato. Questa americanizzazione (anche nella parlata sguaiata che sfoggia il suo gemello cattivo. Già, c’è un gemello cattivo…), la trascurata evoluzione della relazione di Lucifer con Chloe, la patetica linea narrativa del superbimbo angelico e quel cliffhanger con Morgan Freeman dei poveri che fa Dio bastano a far passare la voglie di vedere gli otto episodi finali.

2. Hollywood

Date a Ryan Murphy una piattaforma sulla quale sfogare le sue ossessioni, passioni e perversioni con tanto di carta bianca e… avrete Hollywood. Il re Mida del piccolo schermo americano, creatore dell’audace Nip/Tuck, della macabra American Horror Story e della più portaiella di sempre, Glee, mette in scena l’Età d’oro di Hollywood, riscrivendo le biografie dei mostri sacri dell’epoca, da Rock Hudson a Vivien Leigh passando per Anna May Wong e Hattie McDaniel. Una confezione sofisticata e patinata, impeccabile e rigida, una storia – quella degli aspiranti attori e registi, di chi ce la fa e di coloro che ne determinano successo o disfatta – soffocata dallo stile autoreferenziale e megalomane di Murphy.

3. Flower of Evil

Il titolo è accattivante di per sé, la sigla di apertura è sofisticata, la colonna sonora commovente ed elegante, il protagonista irresistibilmente seducente con il suo sguardo tagliente, più tagliente dell’affilatissima mascella. L’atteso (dalle sue seguaci, come chi scrive), ritorno al piccolo schermo dell’attore, cantante ed esperto di arti marziali coreano Lee Joon-gi dopo il period drama di culto Scarlet Heart, è avvenuto poche settimane fa su Rakuten Viki con un personaggio costruito a tavolino – il serial killer latitante, bello e ambiguo, che si spaccia per marito e padre amorevole – per consolidare la fama di evanescente e ambivalente creatura del suo interprete. Peccato che al protagonista manca il coraggio di fare il vero, iniquo villain, e Flower of Evil si riduce alla patetica storia del povero ragazzino incompreso considerato diabolico solo perché è introverso, strano e con i social skill del Fantasma dell’Opera. Il resto non lo riveliamo, in caso cediate comunque al volto tentatore del Flower Boy per eccellenza.

4. Emily in Paris

Sulle prime eravamo presi molto bene: Darren Star – quello di Beverly Hills 90210 e Sex and the City – si accingeva a donarci una commedia rosa stilosa interpretata dall’ancor più stilosa Lily Collins nella stilosissima Parigi. Le avventure francesi di una fashionista americana sveglia e intraprendente, che si trasferisce per lavorare al servizio di brand di lusso, frequenta affascinanti cuochi normanni e ha amiche gagliarde è… la serie che le It girl sognavano. Tuttavia a fine visione di Emily in Paris, avvenuta solo pochi giorni fa, quello che resta è il fastidio provocato dalla compagnia della leziosissima, smorfiosa e (fin troppo) baldanzosa Emily, dei suoi accostamenti cromatici da crisi epilettica, del senso di superiorità made in Usa, dell’arroganza da giovincella ignorante senza coscienza storica e dell’astronomica fortuna che la segue inesorabilmente cavandola da ogni insalvabile situazione in cui si caccia.

5. The King: Eternal Monarch

Sulla carta è la serie perfetta: confezionata dagli stessi che hanno reso il mondo un posto migliore con Goblin, è scritta dalla Shonda Rhimes asiatica Kim Eun-sook, un genio in grado di comporre una sceneggiatura intricatissima e disseminata di dettagli che miracolosamente trovano la loro spiegazione e il loro posto in un affresco narrativo di rara compiutezza. La nostra eroina tornava al lavoro dopo il monumentale (e monumentalmente straziante) dramma storico Mr. Sunshine di Netflix, questa volta con la storia di Lee Gon, monarca di Corea in un universo parallelo dove i due paesi non si sono mai separati. Saggio, colto e dalla bellezza soprannaturale (è interpretato dallo statuario Lee Min-ho), il re possiede un oggetto magico in grado di fargli attraversare un limbo spazio-temporale che conduce alla nostra realtà, dove vive la poliziotta Tae-Eul, suo anima gemella, con la quale deve impedire allo zio cattivo di prendersi il trono e distruggere l’equilibrio tra gli universi (nientemeno). The King si perde tra spiegazioni pseudoscientifiche, fatalismi senza senso, un bromance tra il re e la sua guardia del corpo più convincente della sua passione per Tae-Eul, svolte narrative scontate e sconclusionate, il product placement più fastidioso e scandaloso della storia della televisione. Il nostro cuore sanguina.

