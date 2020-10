Saturimetro a 6,99€: sconto dell’80% su Amazon

19 October 2020 – 15:58

Amazon oggi consente di acquistare un pulsossimetro, ossimetro e saturimetro da dito scontato dell’80% a soli 6,99€.

The post Saturimetro a 6,99€: sconto dell’80% su Amazon appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico