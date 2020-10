In parlamento si discute l’introduzione del voto a distanza

19 Ottobre 2020 – 18:03

(foto: Antonio Masiello/Getty Images)L’attuale pandemia di Covid-19 in Italia, oltre che sulla vita di milioni di cittadini, sta incidendo anche sull’operatività del parlamento, dove nelle ultime settimane si è registrata un’impennata di contagi. Con i suoi ultimi 8 casi in meno di 48 ore, la Camera risulta il ramo più colpito dal coronavirus: 17 deputati sono positivi e altri 80 sono in isolamento precauzionale, a fronte dei 3 casi di positività registrati dal Senato. Questa situazione ha fatto sì che, per la settimana dal 19 al 23 ottobre, “oltre al ddl Zan [per il contrasto all’omobitransfobia, n.d.r.] tutti i provvedimenti per cui era prevista una votazione saranno rinviati”, come ha riportato il deputato Pd Stefano Ceccanti sulla sua pagina Facebook nella giornata di sabato 17 ottobre.

Per ragioni di sicurezza e per evitare di bloccare l’attività legislativa per un tempo indefinito, quindi, sta crescendo la richiesta di digitalizzare il lavoro parlamentare. Lo stesso deputato Ceccanti ha steso una proposta di modifica del regolamento della Camera per consentire ai deputati la possibilità di votare a distanza, raccogliendo a suo sostegno 114 firme. Infatti, come ha twittato il presidente della Camera Roberto Fico, in settimana è prevista una nuova riunione della Giunta per il regolamento di Montecitorio: oltre agli adeguamenti dopo il referendum sul taglio dei parlamentari, in questa sede sarà affrontata anche la questione del lavoro da remoto in una situazione di emergenza come quella corrente.

L’attuale normativa in vigore in Italia e le possibili modifiche

L’art. 64 della Costituzione al comma 3 prescrive: “Le deliberazioni di ciascuna Camera e del parlamento in seduta comune non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti”. La discussione tra i costituzionalisti sul fatto di derogare o meno a quel “è presente” nel regolamento parlamentare è molto accesa: i contrari alla deroga ritengono che il voto a distanza, eliminando il momento di dibattito parlamentare, snaturerebbe il nostro processo democratico; i favorevoli alla deroga, invece, sostengono che estendere la partecipazione tramite i supporti tecnologici permetterebbe di svolgere più efficacemente i lavori parlamentari nell’attuale stato di emergenza.

Nelle ultime settimane, per ovviare all’assenza dei numerosi deputati a causa del Covid-19 e raggiungere il numero legale per le votazioni, la Giunta per il regolamento di Montecitorio e gli uffici dei questori avevano deciso di conteggiare gli isolati come “in missione”. Piuttosto che continuare per questa strada, proposte per il voto a distanza come quella presentata alla Giunta da parte del deputato Ceccanti puntano a introdurre la procedura da remoto nel regolamento stesso. Se prossimamente la Giunta dovesse approvare la deroga all’art. 64 della Costituzione, la questione poi passerà al vaglio dell’Aula di Montecitorio stessa.

Il confronto con gli altri paesi

In Spagna, per il Congresso dei deputati già dal 12 marzo scorso è ammesso il voto telematico a carattere generale (previsto dal regolamento in alcuni casi limitati sin dal 2011) per le deliberazioni di carattere alternativo (sì/no), per la convalida dei decreti legge pendenti e per l’autorizzazione dello stato di allarme proclamato dal governo spagnolo. In Inghilterra, la Camera dei Comuni ha votato per la prima volta da remoto il 12 maggio scorso. Anche in Belgio, Polonia, Slovenia e Romania questa pratica è diventata una realtà.

Infatti, durante la pandemia, il voto a distanza è stato sdoganato perfino al livello delle istituzioni europee: nella sessione plenaria straordinaria del 26 marzo scorso del Parlamento europeo, 687 membri su 705 hanno votato a distanza per la prima volta. In quell’occasione, sono state approvate tre proposte urgenti che contenevano la risposta dell’Ue all’emergenza Covid-19.

