Il Regno Unito post-Brexit vuole spedire i migranti su un’isola nell’Atlantico

19 Ottobre 2020 – 9:03

Di recente il quotidiano britannico The Guardian ha diffuso la notizia che Downing Street avrebbe chiesto ad alcuni funzionari di considerare la possibilità di “negoziare un sistema di accoglienza offshore simile a quello australiano in Papua Nuova Guinea e Nauru”. Le fonti del giornale sono una serie di documenti ufficiali e riservati che risalgono a metà settembre, nei quali si rivela che l’obiettivo di quest’approccio sarebbe impedire fisicamente alle imbarcazioni dei migranti di entrare in acque britanniche. Il passo successivo, seguendo l’esempio dell’Operation Sovereign Borders australiana, sarebbe riaccompagnare le navi al porto di partenza o trasferire i migranti in lontani centri di detenzione, in attesa della presa in esame delle loro richieste di asilo. Fino al 31 dicembre, il governo britannico potrà respingere i richiedenti asilo e rimandarli in Francia, come prevede la Convenzione di Dublino. Quando, a fine anno, il Regno Unito lascerà l’Unione Europea, questa legge non potrà più essere applicata, e difficilmente la Francia continuerà ad accettare i richiedenti asilo respinti oltremanica. Secondo Pa Media Analysis, ad oggi settemila migranti sono arrivati nel Regno Unito attraversando la Manica, più del triplo degli arrivi via mare in tutto il 2019.

Già ad agosto, la ministra dell’Interno Priti Patel avrebbe suggerito come destinazione per i richiedenti asilo due possedimenti britannici, l’isola di Ascensione e quella di Sant’Elena, entrambe situate nell’Atlantico meridionale, a 1600 chilometri dalla costa africana. L’idea era stata respinta, ma altri territori avevano iniziato a esser presi in considerazione, come la Moldavia, il Marocco e la Papua Nuova Guinea. Secondo Andonea Jon Dickson, dottoranda in Scienze politiche e Relazioni internazionali all’università Queen Mary di Londra, buona parte della retorica di Patel servirebbe solamente a rafforzare la linea dura del governo contro l’immigrazione. Tuttavia, la proposta della ministra potrebbe rappresentare anche una mossa politica: la decisione di mandare i richiedenti asilo in qualsiasi destinazione più vicina al Regno Unito rispetto a un paio di isole a sud dell’equatore sembrerebbe meno estrema, e quindi più accettabile.

Stando a quanto scrive il Financial Times, il governo di Boris Johnson avrebbe anche considerato l’opzione di costruire dei muri galleggianti tra la Francia e la costa del Regno Unito. In una email dell’ente inglese per il commercio marittimo Maritime Uk intercettata dal Guardian, l’idea delle barriere galleggianti sembrerebbe interessare molto il ministero dell’Interno inglese, anche se la compagnia ha comunicato al quotidiano di aver informato il governo che la sua proposta non appariva “giuridicamente percorribile”. Alle indiscrezioni del Guardian, Downing Street ha risposto che non avrebbe commentato ogni provvedimento, affermando però di essere al lavoro a un “pacchetto di misure” sull’immigrazione illegale in vista dell’uscita dall’Unione Europea. Un portavoce del ministero dell’Interno ha giustificato la riservatezza del governo su questo tema spiegando che i dettagli delle misure potrebbero “avvantaggiare gli spietati criminali che sfruttano [i migranti e] rendono possibili queste pericolose traversate, dato che sono alla ricerca di nuovi modi per aggirare il sistema”.

Si può fare davvero? Il precedente australiano

Dall’Australia gli esperti hanno messo in guardia il governo britannico, sostenendo che la sua proposta potrebbe portare una “catastrofe umanitaria”. Nonostante infatti le autorità australiane considerino il loro approccio all’immigrazione come un esempio di successo, i gruppi per la difesa dei diritti umani hanno da tempo denunciato i problemi a livello legale e dei diritti civili del sistema messo a punto dell’ex primo ministro Tony Abbott (oggi consigliere per il commercio del governo britannico). L’operazione Sovereign Borders viola apertamente l’articolo 33 della Convenzione di Ginevra, secondo il quale non è possibile fare tornare i richiedenti asilo in territori in cui la loro vita e la loro libertà siano in pericolo per motivi legati alla loro etnia, religione o nazionalità. Conosciuto come in principio di non-refoulement (non respingimento), nel 2013 il riferimento all’articolo 33 della Convenzione e molti altri sono stati rimossi dalla legge australiana sull’immigrazione, sostituendoli, come spiega l’Osservatorio diritti, “con interpretazioni del governo australiano riguardo i suoi obblighi in materia di protezione”.

L’esistenza dei centri di detenzione per migranti sull’isola di Natale, uno dei punti d’approdo, sfrutta un punto cieco giuridico: l’isola – continua l’Osservatorio – è ufficialmente un possedimento australiano, ma “non può essere considerato territorio australiano ai fini della Convenzione sui rifugiati. Questo significa che i migranti che si trovano nelle acque territoriali dell’isola sono illegalmente in Australia e allo stesso tempo non ufficialmente in Australia”. Su quest’isola, su quella di Nauru e di Manus sono stati costruiti dei campi per migranti molto redditizi per i governi locali: infatti ogni detenuto ospitato per conto dell’Australia vale circa 1.400 dollari.

In questi centri tuttavia, come racconta l’attivista curdo Behrouz Boochani, le condizioni di vita sono spaventose: al clima torrido spesso si aggiungono la sete, la fame, la più totale mancanza d’igiene e svariate torture psicologiche. Autore del libro Nessun amico se non le montagne pubblicato da add editore, Boochani è riuscito a raccontare i suoi sei anni di prigionia attraverso i messaggi WhatsApp in farsi mandati di nascosto dalle guardie al professor Omid Tofighian, che li ha raccolti e tradotti in inglese. Nel 2019, grazie a quest’opera, l’autore curdo ha vinto il Victorian Prize for Literature, il più importante premio letterario australiano. Condannati dall’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati nel 2016, questi centri esistono ancora, ma i governi procedono ora lentamente al trasferimento dei prigionieri.

Malgrado da molti fronti arrivi la conferma che l’immigrazione legale in realtà convenga agli stati (sia a quelli di partenza che a quelli di arrivo), è possibile che la ministra dell’Interno britannica e il suo gabinetto prendano ispirazione dall’Australia nel trovare modi originali per aggirare le norme internazionali in materia di immigrazione. Tra il 2013 e il 2018, l’operazione Sovereign Borders ha rimpatriato 827 migranti e molti altri aspettano ancora la loro sorte. Nessuna operazione, però, è ancora riuscita a fermare le persone dal mettersi in viaggio verso le coste australiane in cerca di una nuova vita.

The post Il Regno Unito post-Brexit vuole spedire i migranti su un’isola nell’Atlantico appeared first on Wired.

Fonte: Wired