Ecco Raspberry Pi Compute Module 4: da 25 euro

19 October 2020 – 16:07

Nuovo form factor per Raspberry Pi Compute Module 4: è già disponibile per l’acquisto anche in Italia con prezzi da poco più di 25 euro.

The post Ecco Raspberry Pi Compute Module 4: da 25 euro appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico