Così potrai ritirare iPhone 12 negli Apple Store senza rischio di contagi

19 Ottobre 2020 – 20:28

La casa di Cupertino ha predisposto misure di protezione anti Covid-19 per venire incontro alle esigenze dei clienti che desiderano acquistare i nuovi iPhone 12 ritirandoli in negozio. Per la consegna a domicilio i corrieri potranno invece richiedere una semplice conferma verbale anziché la firma.



La casa di Cupertino ha predisposto misure di protezione anti Covid-19 per venire incontro alle esigenze dei clienti che desiderano acquistare i nuovi iPhone 12 ritirandoli in negozio. Per la consegna a domicilio i corrieri potranno invece richiedere una semplice conferma verbale anziché la firma.

Fonte: Fanpage Tech