Cena stellata anti-covid sulla ruota panoramica

19 Ottobre 2020 – 18:03

Budapest Eye (foto: www.facebook.com/costesdowntown)Una cena stellata ad alta quota e, soprattutto, in piena sicurezza anti-covid. Sabato 17 ottobre il ristorante Costes (una stella Michelin) a Budapest, in Ungheria, ha organizzato una serata speciale servendo la cena sulla grande ruota panoramica della città. Un modo curioso per non arrendersi alla crisi legata alla pandemia e per proporre ai clienti un’esperienza nel pieno rispetto del distanziamento.

I partecipanti si sono accomodati nelle cabine del Budapest Eye e hanno consumato lì il menu degustazione in quattro portate messo a punto per l’occasione. La cena, secondo quanto riporta Reuters, costava 48mila fiorini (circa 130 euro) ed era solo su prenotazione.

La cena proposta da Costes (foto: www.facebook.com/costesdowntown)“Adesso che non ci sono molte persone né sulla ruota panoramica né al ristorante perché non ci sono turisti, si è presentata l”opportunità di farlo”, ha spiegato il proprietario di Costes, Karoly Gerendai. Aggiungendo che il fatturato del suo ristorante è crollato a un decimo dei livelli pre-lockdown.

“Ora è particolarmente importante che le persone restino distanti le une dalle altre per essere al sicuro, e la ruota panoramica è l’ideale con le sue cabine separate”, ha detto. La serata potrebbe essere ripetuta in primavera, con la bella stagione.

