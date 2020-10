50 personaggi indimenticabili degli anni ’90

19 Ottobre 2020 – 9:03

Sono stati anni che, in qualche modo, non se ne sono mai veramente andati. Anche perché molti dei personaggi che li hanno popolati sono rimasti nell’immaginario collettivo o, più semplicemente, hanno continuato a esserci. I ’90, un po’ come gli ’80, sono riusciti a tirare fuori icone pop che chiunque è in grado di riconoscere, anche chi, quel periodo, lo vede lontano anni luce o, semplicemente, non lo ha vissuto.

Così, in questo autunno segnato da un virus che proprio non vuole mollare il colpo, perché non farsi scaldare dai ricordi, sfogliando questa gallery? Un tuffo nel passato nell’epoca dei teen drama e delle boy band, delle sitcom e dei weekend al cinema a vedere film da Oscar di cui, ancora oggi, conosciamo a memoria le battute.

Abbiamo raccolto 50 personaggi capaci di dare il sapore di una decade: dall’indimenticato Dylan McKay di Beverly Hills 90210 al cugino ballerino Carlton Banks di Willy, il Principe di Bel-Air; da Neo di Matrix a Jeffrey “Drugo” Lebowski ne Il grande Lebowski, dallo Sceriffo Woody in Toy Story – Il mondo dei giocattoli a Pikachu dei Pokémon.

The post 50 personaggi indimenticabili degli anni ’90 appeared first on Wired.

Fonte: Wired